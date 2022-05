I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato R. G. di 30 anni accusato di tentata rapina ieri nel negozio MediaWorld a Palermo.

Il giovane è entrato nell’esercizio commerciale in viale Regione Siciliana avrebbe preso alcuni computer e materiale informatico e avrebbe tentato di fuggire colpendo con a colpi di casco gli addetti alla sicurezza che hanno cercato di bloccarlo.

Secondo quanto ricostruito il 31enne avrebbe cercato di nascondere e rubare due computer e altra merce per poi dirigersi verso l’uscita nella speranza di non essere scoperto. Le guardie giurate però, che si erano accorte di questo ragazzo che si aggirava con fare sospetto tra i corridoi del centro commerciale, sono intervenute e lo hanno bloccato.

E’ scattato l’allarme e la richiesta di aiuto ai carabinieri che sono arrivati in brevissimo tempo. La compagnia San Lorenzo tra l’altro si trova a qualche centinaio di metri dal negozio d’informatica. Il giovane è stato bloccato e portato in caserma. E’ in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.