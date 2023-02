NELLA NOTTE

Ha tentato di scassinare un distributore di bevande che si trova in piazza John Lennon a Palermo, l’ex piazzale Giotto. La zona è controllata dalla centrale Securlpol Italia, società di vigilanza. Non appena i vigilanti hanno notato il tentativo di effrazione hanno lanciato l’allarme.

L’intervento della Securpol

Sono arrivati gli uomini dell’istituto di vigilanza e i carabinieri che sono riusciti a bloccare il giovane e arrestarlo. Il giovane con il volto nascosto da un cappuccio ha tentato di scassinare la cassa per portare via l’incasso. Il tentativo non è riuscito grazie all’intervento tempestivo dei militari e dei vigilanti. Adesso dovrà rispondere i tentato furto.

La banda dei distributori del Trapanese

Qualche tempo fa una banda dei distributori automatici era stata presa nel trapanese. I carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo hanno denunciato tre 18enni per il reato di furto aggravato, in quanto presunti responsabili di aver messo a segno alcuni furti in danno di distributori automatici installati sulle strade.

L’analisi dei filmati

I tre ragazzi, tutti dell’età di 18 anni, in seguito ad alcuni furti denunciati nello scorso mese di febbraio, sono stati riconosciuti dai carabinieri durante l’analisi di filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza installati nei pressi dei distributori. Sono stati immortalati mentre si allontanavano con in mano la refurtiva che in un caso è stata quantificata in circa 800 euro.

Prima altri due arresti

Un’altra “banda” dei distributori di snack era stata fermata. In manette finirono un uomo e una donna, entrambi residenti nel palermitano con precedenti e per di più ricercati. Con lo stesso modus operandi hanno scardinato diverse macchinette non solo nella cittadina del trapanese ma anche nel palermitano. I carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato due persone in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Tale provvedimento è stato eseguito nei confronti di un uomo e di una donna rispettivamente di 40 e 28 anni, entrambi da tempo ricercati e pregiudicati per reati contro il patrimonio, residenti nel palermitano.

Indagini avviate da mesi

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trapani, sono state avviate nel mese di novembre scorso a seguito di alcuni furti compiuti in danno di distributori di snack e bevande. Attraverso una minuziosa ricostruzione è stato possibile individuare i presunti responsabili grazie anche all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nei pressi dei luoghi in cui sono avvenuti i furti.

