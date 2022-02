E’ stato trovato da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme

Il cadavere di un uomo di origini polacche di 46 anni è stato trovato a Castellammare del Golfo in via Quintino Sella. La Procura ha avvito un’indagine per ricostruire le cause del decesso. Pare che gli sia stata trovata una ferita alla testa ma sarebbe compatibile con una caduta accidentale. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella che il decesso sia avvenuto per cause naturali ma non viene esclusa alcuna altra pista.

Il ritrovamento

Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto da alcuni residenti di una palazzina di via Quintino Sella. Appena usciti dall’immobile hanno visto l’uomo riverso a terra che non dava segni di vita e per questo hanno deciso di lanciare l’allarme. Immediato sul posto l’intervento di una volante del commissariato cittadino e di un’ambulanza. I sanitari, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Le prime ipotesi

Da una sommaria ispezione cadaverica da parte del medico legale, inviato sul posto dalla Procura di Trapani non appena saputo del rinvenimento del cadavere, si ipotizza che l’uomo possa essere morto per cause naturali. Non sono stati notati segni di violenza sul corpo. Soltanto una ferita alla testa che però viene considerata compatibile con la caduta a terra del 46enne. In buona sostanza si pensa che la vittima possa essere stata colta da un malore, le cui cause sono tutte da accertare, e che sia rovinosamente caduta a terra. Nella caduta il polacco avrebbe verosimilmente battuto con violenza la testa a terra.

Le valutazioni del caso

Nonostante non pare ci siano molti dubbi nella ricostruzione, comunque la Procura trapanese ha stabilito di procedere con un esame autoptico. L’obiettivo è quello di sgombrare del tutto il campo da qualsiasi altro tipo di ipotesi. L’uomo, che da qualche tempo si era stabilito a Castellammare del Golfo, pare vivesse da solo e non navigasse nell’oro. Si arrangiava con dei lavori alla giornata e non aveva quindi un’occupazione fissa.