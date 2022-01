Indagano gli agenti delle volanti

Una lite tra clochard e uno dei due è finito in ospedale con una profonda ferita alla testa. E’ successo oggi nel tardo pomeriggio nella zona del porticciolo di Sant’Erasmo vicino all’ex orfanotrofio di padre Messina.

Quando sono arrivati gli agenti di polizia uno dei due aveva mani e piedi legati mentre l’altro, un senza casa di origini francesi, lo stava picchiando con violenza. I poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e i colleghi del commissariato Oreto sono intervenuti a seguito delle chiamate di alcuni passanti arrivate al 112. Una volta sul posto gli agenti hanno trovato un uomo disteso per terra, immobilizzato forse con una corda.

Quest’ultimo, nonostante abbia opposto resistenza, è stato bloccato dal personale in divisa che lo ha accompagnato negli uffici di polizia per identificarlo, fotosegnalarlo e stabilire, in accordo con il pm, come procedere nei suoi confronti.

La vittima dell’aggressione, soccorsa dai sanitari del 118 arrivati a bordo di un’ambulanza, è stata accompagnata all’ospedale Buccheri La Ferla per accertamenti. L’uomo, del quale non si conoscono le generalità, ha riportato una profonda ferita alla testa e altre escoriazioni su tutto il corpo. I medici, terminati gli esami, lo dimetteranno con una prognosi che risulterà fondamentale per stabilire se procedere d’ufficio per lesioni nei confronti del clochard francese o attendere una denuncia da parte della vittima.