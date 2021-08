Un chilo di droga

La polizia interviene per una lite in famiglia ma scatta la perquisizione

Trovato quasi un chilo di droga in casa

Scatta il parapiglia e due poliziotti restano feriti

Il personale delle Volanti di Catania è intervenuto in un’abitazione di Librino per una segnalazione di lite in famiglia e ha indagato in stato di libertà una persona responsabile dei reati di reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Le indagini dopo la lite in famiglia

La lite era avvenuta tra due fratelli, uno dei quali era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, anche per reati in materia di stupefacenti. I poliziotti, che hanno percepito nell’appartamento un intenso odore di marijuana, si sono accorti che l’uomo stava tentando di disfarsi di una busta di plastica, adagiandola sul pianerottolo di casa e pertanto hanno proceduto al suo controllo.

Ecco cosa hanno trovato i poliziotti

All’interno dell’involucro hanno trovato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga ancora intrisi di sostanza stupefacente; quindi hanno perquisito l’abitazione e il sottotetto, da dove l’uomo ha dichiarato di aver poco prima prelevato la busta, rinvenendo così 950 grammi di marijuana che è stata immediatamente sequestrata.

Due poliziotti feriti

L’uomo, innervosito per il controllo, ha iniziato a inveire contro gli agenti, avvicinandosi a essi senza mascherina, allontanato ha reagito opponendo resistenza e causando a due operatori contusioni giudicate dai medici guaribili in 10 giorni.