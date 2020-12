2 kili e 40 grammi di marijuana

Gli agenti del Commissariato Librino (CT) hanno arrestato Giulio Ambra, di 34 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, che lavora in nero nel mercatino delle pulci, è stato notato alla guida di un’auto mentre faceva avanti e indietro frettolosamente lungo il Viale Grimaldi. Fermato, Ambra ha riferito di trasportare un pacco/regalo natalizio, ed effettivamente, sul lato passeggero, vi era il pacco regolarmente confezionato.

I poliziotti hanno però approfondito il controllo e, hanno deciso di aprire il pacco regalo da cui è uscito un forte odore di marijuana. Dentro vi erano 2 chili e 40 grammi di marijuana che è stata sequestrata penalmente.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; i poliziotti hanno proceduto al sequestro amministrativo dell’autovettura poichè la conduceva senza patente e senza assicurazione.