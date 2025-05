I carabinieri hanno bloccato un giovane di 19 anni e un ragazzo di 17 anni che hanno cercato di portare via una microcar parcheggiata in via principessa Mafalda a Palermo.

I militari di Partanna Mondello hanno notato i due che armeggiavano nell’auto.

Non appena si sono accorti della presenza dei carabinieri i due sono fuggiti. Sono stati fermati. Il giovane di 19 anni indosso aveva un cacciavite.

Il più grande è stato arrestato e il gip ha convalidato il provvedimento. Il minorenne è stato denunciato.