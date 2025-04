I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato in flagranza di reato due palermitani: un 31enne accusato di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e un 55enne accusato di tentato furto aggravato.

Un cittadino ha segnalato che in un bar di via Marchese Ugo era in corso un furto. L’uomo di 31 anni stava cercando di forzare l’ingresso dell’attività commerciale.

La presenza del testimone ha fatto desistere il ladro che prima di andare via gli ha mostrato la pistola e lo avrebbe minacciato di morte mostrandogli una pistola. I militari hanno individuato l’indagato in via Duca della Verdura mentre stava cercando di aprire un’auto parcheggiata. E’ nata una colluttazione, ma il 31 enne è stato arrestato.

Il secondo arresto è avvenuto in via Francesco Crispi dove un 55enne stava tentando un furto nell’istituto regionale per la formazione e l’orientamento.

L’indagato, forzando una finestra, è riuscito ad accedere nei locali dell’istituto di formazione, ma è stato immediatamente bloccato dai militari. Nelle tasche del suo giubbotto sono stati trovati gli arnesi da scasso utilizzati per l’apertura dell’infisso.

Il gip di Palermo, ha convalidato l’arresto di entrambi gli indagati, disponendo la custodia cautelare in carcere del 31enne. Il 51enne, invece, affronterà il processo a piede libero.