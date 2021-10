Tentata rapina ad un agente di commercio a Palermo in via Albiri davanti all’agenzia Monte dei Paschi. Il professionista era stato in banca ed aveva prelevato una somma consistente.

È uscito dalla filiale e si è infilato in auto. Lo aveva seguito il rapinatore che con un coltello in mano entrato in auto minacciando la vittima.

L’agente di commercio di 53 anni è riuscito a reagire, ma nella colluttazione è rimasto ferito alla mano.

A questo punto il rapinatore è fuggito senza il malloppo e l’uomo aggredito è stato portato all’ospedale Policlinico per essere medicato. Le indagini sono condotte dai carabinieri.