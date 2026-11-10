Un tentativo di rapina si è consumato nei giorni scorsi all’interno del supermercato Coop del gruppo Fim srls di via Incorvino-Amalfitano, a Bagheria. Due giovani hanno fatto irruzione nel punto vendita con il volto coperto dai caschi e armati di pistola, con l’intenzione di effettuare un colpo rapido, ma la reazione del personale presente ha fatto fallire il piano.

Una volta dentro l’attività commerciale, i due malviventi si sono diretti verso l’area delle casse, minacciando un dipendente e intimandogli di consegnare l’incasso. Dopo una prima fase di apparente collaborazione, il cassiere è riuscito a reagire allontanando i rapinatori. A seguito di una breve spinta, i due si sono visti costretti a desistere dall’intento criminoso e ad abbandonare l’esercizio commerciale a mani vuote.

I dipendenti del supermercato hanno immediatamente lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112, fornendo le prime indicazioni sui responsabili, che si sono dati alla fuga a bordo di uno scooter.

Sul posto sono giunti gli agenti delle volanti e della squadra Investigativa del commissariato di Bagheria. I poliziotti hanno avviato le indagini ed eseguito i rilievi di rito, acquisendo le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale per identificare i due giovani.