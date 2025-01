indagini della polizia

Due giovani armati di pistola hanno tentato di rapinare un bar in via Galatea a Palermo. I due sono arrivati a bordo di un’auto, probabilmente rubata, e urlando hanno minacciato il personale in servizio e chiesto i soldi in cassa.

Pare che qualcuno si sia accorto che l’arma fosse una pistola giocattolo e così i due sono stati messi in fuga dallo stesso personale. Secondo le ipotesi investigative, i due potrebbero essere gli stessi rapinatori che in questi giorni hanno tentato un furto ad un distributore Esso in via Nicoletti, anche in questo caso il titolare li ha messi in fuga, e gli altri colpi riusciti in un centro scommesse Gold Bet a Sferracavallo e poi nel negozio di abbigliamenti La Malfa 14.

Indagini sono in corso da parte della polizia.