La Segreteria Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC Sicilia esprime il più vivo compiacimento e un sentito, elogio ai militari dell’Arma di Corleone per la brillante e tempestiva operazione che ha condotto all’arresto dei responsabili di una brutale tentata violenza sessuale ai danni di una badante.

L’efficacia dell’intervento non è solo il risultato di una risposta immediata, ma l’esito di un acuto spunto investigativo e di una spiccata sensibilità professionale da parte dei Carabinieri operanti. Gli uomini e le donne in divisa hanno saputo leggere i segnali del territorio, agendo con determinazione, competenza e quella necessaria empatia che fa la differenza in contesti così delicati.

Questo episodio, pur nella sua drammaticità, dimostra in modo inequivocabile un dato fondamentale: la risposta dello Stato e delle Istituzioni c’è, ed è immediata.

“La violenza di genere si combatte prima di tutto abbattendo il muro del silenzio. Alle donne, a tutte le vittime di soprusi, violenze o stalking, l’USIC Sicilia rivolge un appello accorato: non abbiate paura, denunciate.”

Nelle caserme dell’Arma troverete sempre personale preparato, reti di supporto strutturate e, sopra ogni cosa, ascolto e protezione. Denunciare è il primo, fondamentale passo per spezzare la catena della violenza e riprendere in mano la propria vita, con la certezza che le Forze dell’Ordine sapranno fare scudo e applicare la legge con rigore.

I Carabinieri della Sicilia continuano a vigilare giorno e notte a tutela dei più fragili. Noi, come sindacato, siamo e saremo sempre al fianco di questi colleghi che, con silenziosa dedizione, onorano l’Uniforme e difendono la legalità.