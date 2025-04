I ladri hanno tentato di rubare i cavi elettrici nella scuola Santocanale, nel quartiere di Partanna Mondello a Palermo. Si è rischiato di compromettere la regolare attività didattica e la sicurezza dell’intero plesso scolastico.

I malviventi sono entrati hanno staccato i cavi che alimentano l’istituto ma non sono riusciti a rubare i cavi. Questa mattina l’impianto è stato ripristinato.

“Un gesto vile e inaccettabile che colpisce nel cuore la nostra comunità, offendendo il valore della scuola, luogo sacro di formazione e crescita per i nostri bambini – dice il presidente della sesta commissione in consiglio a Palermo Ottavio Zacco – Non possiamo più tollerare che la scuola, simbolo di speranza e riscatto sociale, venga trasformata in bersaglio dell’incuria e della criminalità.

È necessario un impegno concreto e coordinato tra le istituzioni, le forze dell’ordine e il territorio per restituire dignità, sicurezza e decoro alle nostre scuole. Non si tratta solo di garantire servizi, ma di riaffermare un principio fondamentale: il rispetto per i nostri figli e per il loro futuro”.