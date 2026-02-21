Un tentativo di furto in abitazione si è trasformato in un rovinoso incidente per un pregiudicato palermitano di 30 anni, ora deferito in stato di libertà dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi. L’uomo, già noto alle forze di polizia, deve rispondere dell’accusa di tentato furto dopo che una complessa attività investigativa, condotta in sinergia con i militari della stazione Oreto, ha smontato pezzo dopo pezzo la sua versione dei fatti.

L’indagine è scattata in seguito al ricovero del trentenne presso un ospedale cittadino, dove era giunto con una grave frattura al femore. Ai militari dell’Arma intervenuti nel nosocomio, l’uomo aveva inizialmente raccontato una storia di violenza, sostenendo di essere stato vittima di un’aggressione in strada da parte di ignoti. Secondo la sua prima deposizione, il pestaggio sarebbe stato la conseguenza di un debito di droga non saldato, un movente che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto giustificare la gravità delle lesioni riportate.

Tuttavia, la ricostruzione fornita è apparsa fin da subito lacunosa e priva di riscontri oggettivi, spingendo gli investigatori ad approfondire gli accertamenti nell’area in cui il soggetto era stato soccorso dal personale sanitario. Il punto di svolta è arrivato grazie all’analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno restituito una dinamica degli eventi radicalmente diversa da quella dichiarata dal sospettato.

Le immagini hanno infatti immortalato il trentenne mentre tentava di arrampicarsi lungo una canaletta di scolo, nel chiaro intento di raggiungere il balcone di un appartamento per introdurvisi illegalmente. Durante la scalata, l’uomo ha perso l’equilibrio precipitando violentemente al suolo. La caduta, avvenuta in totale autonomia e senza il coinvolgimento di terze persone, gli ha causato la frattura che lo ha poi costretto alle cure ospedaliere. L’attività investigativa ha così permesso di trasformare quello che sembrava un caso di aggressione in un goffo episodio di criminalità terminato con un ricovero e una denuncia.