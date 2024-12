Nuovo tentato furto con spaccata in centro a Palermo. La sera prima era toccato al pub Cantastorie in vicolo Valguarnera. La scorsa notte ad un negozio di intimo a pochi passi dal locale. I ladri hanno danneggiato la saracinesca dopo avere rotto i catenacci. Sono fuggiti poco dopo forse disturbati da qualcuno ma hanno comunque provocato danni. Sull’ultimo episodio indagano i carabinieri.

L’attività commerciale si trova ad una manciata di metri dal pub “I Cantavespri” dove la sera prima in due hanno rotto la vetrina con un piede di porco ma hanno trovato la cassa vuota.

Rubato il cibo dei bambini all’asilo nido La Malfa a Palermo

Ladri in azione nell’asilo comunale “Sabrina e Loredana La Malfa” nel quartiere Acqua dei Corsari a Palermo. I malviventi sono entrati da una finestra e hanno rubato generi alimentari dalla dispensa per i bambini.

Non è la prima volta che viene presa di mira la scuola in via Ammiraglio Cristodulo intitolata alla due ragazze morte in un incidente stradale. Il plesso scolastico è stato ristrutturato grazie ad una donazione dei genitori delle giovani vittime.

Non è il primo colpo alla dispensa. I ladri avevano portato via anche una torta per il compleanno di un alunno che doveva festeggiare con i

compagni.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Le forze dell’ordine sono intervenute hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili.