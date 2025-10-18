Arrestati dalla polizia di Stato due palermitani di 59 e 35 anni, per tentato furto aggravato in concorso. L’equipaggio della sezione Contrasto al Crimine diffuso della Squadra mobile, raccogliendo una nota diramata dalla Centrale operativa della questura, si è recato in zona ospedale Cervello, dov’è stato segnalato al 112 un tentativo di furto in atto ai danni di una farmacia.

I Falchi, giunti a poche decine di metri dal luogo segnalato hanno scorto un uomo, corrispondente alle descrizioni ricevute, che frettolosamente raggiungeva una vettura Fiat 500 con un altro uomo alla guida, per poi darsi alla fuga.

Nella circostanza è sopraggiunto un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico che, allertato dai colleghi della Squadra mobile, si è posto all’inseguimento della vettura con a bordo i due sospettati, riuscendo a bloccarli dopo un breve inseguimento. La perquisizione personale a cui i due sono stati sottoposti è stata estesa alla vettura e al suo interno è stato rinvenuto e posto in sequestro diverso materiale atto allo scasso.

Il controllo poi effettuato in farmacia ha consentito di accertare i chiari segni di effrazione. Probabilmente, il sopraggiungere degli equipaggi della polizia di Stato ha costretto alla fuga i due individui i quali sono stati tratti in arresto nella flagranza del reato di tentato furto aggravato in concorso ai danni della farmacia. In attesa dell’udienza con rito direttissimo, il 59 enne e il 35enne, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

L’arresto è stato convalidato ed entrambi gli indagati sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di dimora con permanenza notturna e obbligo di firma.