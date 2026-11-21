Il gip di Termini Imerese Erina Cirincione, su richiesta della procura guidata da Angelo Cavallo, ha disposto la libertà vigilata con affidamento al centro di salute mentale in attesa di un posto in una Rems nei confronti di un 33 enne di Santa Flavia, che lo scorso 30 ottobre ha brutalmente aggredito, senza alcun motivo evidente, un pensionato, riducendolo in fin di vita.

L’aggressore, inizialmente sottoposto a Tso all’ospedale di Termini Imerese, è risultato incapace di intendere e di volere e per questo è stata necessaria l’applicazione della misura di sicurezza.

La misura è stata eseguita dai carabinieri. Il reato contestato è di tentato omicidio alla luce della violenza inaudita esercitata nei confronti del pensionato, le modalità dell’aggressione e le gravissime lesioni riportate dalla vittima.