Al porto di Palermo prospettive importanti

Il nuovo terminal al porto di Palermo, inaugurato questa mattina, porta con sé l’ipotesi di un importante rilancio del turismo crocieristico. I numeri che sono attesi fanno ben sperare rispetto ad una ripresa di questa economia che è rimasta tra quelle più stagnanti in questo periodo di pandemia. Grande ottimismo è stato esternato nel corso della cerimonia di inaugurazione di questo cruise terminal che è nato dalle ceneri della vecchia stazione marittima.

I numeri attesi

A snocciolare numeri importanti è stato Pasqualino Monti, presidente dell’autorità portuale della Sicilia occidentale che quindi ha competenze sull’area palermitana. “Parliamo di strutture moderne e tecnologicamente avanzate – ha detto a proposito del terminal appena inaugurato – che saranno gestite da una società che ha al suo interno due tra i più grandi armatori di crociere, Msc e Costa. Parliamo quindi di 1,5 di passeggeri l’anno, lascio immaginare qual è l’indotto”.

I futuri investimenti

Monti ha anche parlato dei futuri investimenti sempre l’area portuale palermitana: “Il prossimo giugno 2023 – ha precisato – inauguriamo i lavori del trapezioidale, eccellenza dal punto di vista delle strutture ricettive. Ci saranno tre ristoranti a bordo acqua, un convention center da 250 posti a sedere e una parte di club house destinata al porticciolo turistico della Cala”.

Il sindaco: “Si cambia marcia”

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, tesse le lodi dell’autorità portuale con cui si è aperto un dialogo che ha portato ad importanti lavori. Facendo riferimento a qualche anno fa quando, dice il primo cittadino, il porto sembrava essere una parte della città a sé stante, oggi invece ne è parte integrante: “Questi investimenti – precisa Orlando – faranno di questa struttura una delle parti più belle della città”.

I presupposti dell’opera

Nel 2017 la nuova governance, presieduta da Pasqualino Monti, aveva ereditato una stazione marittima in stato di abbandono: una struttura fatiscente, sequestrata, su una banchina a sua volta sequestrata nel 2015 dalla Procura di Palermo per problemi di stabilità, e con un contenzioso in atto con la ditta che stava eseguendo i lavori. Da questa condizione di partenza ha avuto inizio una mastodontica, e complessa, riqualificazione, realizzata in mezzo a mille difficoltà, non ultime quelle conseguenti alla pandemia. Risolto il contenzioso e riaperto il cantiere a fine 2018, è stata messa in sicurezza e dissequestrata la banchina ed è stato ricostruito totalmente il terminal.