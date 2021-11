Merce sequestrata e sanzioni pesanti per un ambulante

I finanzieri del gruppo di Termini Imerese hanno sequestrato 1.659 dispositivi di mascherine non a norma in vendita nel mercatino settimanale che si tiene a Trabia.

I controlli all’ambulante nel mercatino

Le fiamme gialle, durante un controllo a un venditore ambulante hanno verificato anche la conformità dei dispositivi di protezione che, secondo i controlli, non avevano le indicazioni minime previste dalla normativa in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti come stabilito dal codice del consumo. Il commerciante è stato segnalato alla camera di commercio.

Sequestro e sanzione

Oltre al sequestro amministrativo della merce non a norma, è prevista una sanzione amministrativa che varia da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.823 euro.

Casi Covid19 in una scuola di Altofonte

Intanto si apprende di alcuni positivi in una classe della scuola elementare dell’istituto comprensivo Emanuele Armaforte ad Altofonte nel Palermitano e per gli alunni da oggi inizia l’isolamento e le lezioni in Dad. A comunicare l’aumento dei casi nel comune è lo stesso sindaco Angela De Luca.

Le parole del sindaco De Luca

“Si parla di un nuovo aumento di contagi e purtroppo Altofonte non è immune – dice il sindaco -Purtroppo alcuni casi presenti in una classe dell’istituto scolastico rendono obbligatorio comunicare lo stato dei fatti. Una classe elementare è stata posta in isolamento perché vi sono vari positivi e da oggi per questi bambini si attiverà la Dad. In questo momento il totale dei contagiati nel territorio è di 16 persone di cui una ospedalizzata.

Occorre ricordare che le precauzioni non sono mai troppe ed è indispensabile, oltre che obbligatorio, tenere la mascherina nei locali chiusi, buona prassi usarla anche all’esterno. Il mio pensiero va alle famiglie che si trovano in isolamento e che devono affrontare questo lungo periodo a casa, non scoraggiatevi e non sentitevi soli”.