operazione dei carabinieri

Operazione antidroga dei carabinieri ad Augusta

Un ambulante, venditore di frutta e verdura, spacciava erba

Trovate scorte di marijuana nella sua abitazione

Vendeva droga, oltre alle frutta, un ambulante di 30 anni, di Augusta, nel Siracusano, che è stato arrestato dai carabinieri. E’ accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio il presunto pusher, che, come disposto dalla Procura di Siracusa, è ai domiciliari, in attesa di essere sentito dal gip del Tribunale di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Il blitz nella sua bancarella

L’uomo, che ha il suo punto vendita nel centro di Augusta, non appena ha visto i carabinieri venire dalla sua parte ha iniziato ad agitarsi, mostrandosi particolarmente nervoso, tanto da insospettire i militari che hanno perquisito il

banchetto.

La droga tra la frutta

Ben occultate tra i prodotti esposti sono stati rinvenuti 10 dosi di marijuana del peso di circa un grammo ciascuno. La perquisizione è stata estesa all’abitazione ed al garage dell’uomo, dove nascosti tra i mobili sono stati trovati complessivamente altri 70 grammi di erba, in parte già suddivisa in dosi avvolte in cellophane e due bilancini di

precisione.

L’indagine

I carabinieri, nei giorni scorsi, avevano ricevuto alcune segnalazioni circa l’attività del trentenne, che, secondo le informazioni in possesso alle forze dell’ordine, avrebbe arrotondato con la vendita di droga. E così, tra i suoi clienti c’erano dei tossicodipendenti, piuttosto noti ai carabinieri della Compagnia di Augusta che, a quel punto, hanno iniziato ad interessarsi del presunto pusher. E’ stato messo sotto osservazione, a quanto pare sarebbe stato visto in compagnia di alcune persone, gravitanti nel mondo degli stupefacenti. Insomma, c’erano ormai elementi sufficienti per fare scattare il blitz, che ha dato conferma a quelle segnalazioni.

Marijuana sequestrata

La droga rinvenuta è stata sequestrata in attesa di essere esaminata dagli esperti del Laboratorio di analisi

sostanze stupefacenti per stabilirne la percentuale di principio attivo.