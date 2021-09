il colonnello per 3 anni a siracusa

Si è conclusa l’esperienza del colonnello Tamborrino alla guida dei carabinieri di Siracusa

Il mandato come comandante è durato tre anni

Andrà a Roma Capo dell’ufficio personale del comando delle scuole dell’Arma

Dopo 3 anni al vertice dei carabinieri di Siracusa, lascia il comando provinciale il colonnello Giovanni Tamborrino. La sua prossima destinazione sarà Roma come Capo dell’ufficio personale del comando delle scuole dell’Arma dei carabinieri ma stamane, nel corso di una conferenza stampa, ha salutato la città.

“La pandemia come uno scenario di guerra”

“Sono stati anni pieni di soddisfazioni – ha detto il colonnello Giovanni Tamborrino – ma mi porterò sempre con me l’esperienza del primo periodo della pandemia. Abbiamo vissuto in uno scenario di guerra che, però, mi ha permesso di apprezzare l’abnegazione dei carabinieri: non si sono risparmiati un attimo in un momento del genere. Ricordo un militare che nonostante la moglie avesse partorito due gemelli, non ha preso ferie, è rimasto al posto di lavoro, sapendo il periodo che il nostro paese stava attraversando”.

La lotta al traffico di droga

Il comandante ha anche ricordato, senza scendere nel dettaglio, delle operazioni compiute dai carabinieri contro la criminalità organizzata, tra le ultime quella che ha permesso di infliggere un duro colpo ad una gang, a capo di un traffico di sostanze stupefacenti nella zona di via Algeri, nel rione della Mazzarrona.

I casi di omicidio

E poi ci sono i casi di omicidio, risolti con degli arresti, tra cui quello di un uomo, accusato di aver ucciso due donne, madre e figlia, a Lentini, su cui è in corso il procedimento giudiziario.