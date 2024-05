Un uomo amato e stimato da tutti

Termini Imerese piange Francesco Bartolone: addio al punto di riferimento della Mondialpol. Un lutto profondo ha colpito la comunità di Termini Imerese per la prematura scomparsa di Francesco Bartolone, 55 anni, dipendente della Mondialpol Security. Francesco è stato stroncato da un male incurabile che lo ha portato via troppo presto.

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di dolore e incredulità in città. Francesco era un uomo amato e stimato da tutti, conosciuto per il suo lavoro, la sua disponibilità, la sua dolce, simpatia e allegria. Sui social, nelle ultime ore, si moltiplicano i messaggi di cordoglio in ricordo di Francesco. “Un gigante buono”, “Un amico vero”, “Sono sempre i migliori ad andarsene”: sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere sui social in queste ore.

I funerali si svolgeranno oggi, 27 maggio alle 15.30, presso la chiesa di San Salvatore a Termini Imerese.

La scomparsa di Francesco

Francesco Bartolone lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, nei colleghi e in tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua scomparsa è un dolore profondo per tutta la comunità di Termini Imerese.

In tanti, appena appresa la triste notizia, hanno rivolto un pensiero al 55enne esprimendo la grande disponibilità che Francesco aveva nei confronti di tutti: che fossero conoscenti o meno, il dipendente della Mondialpol security, prestava soccorso a chiunque avesse bisogno. La testimonianza sui social di un utente: “Anch’io l’ho conosciuto al pronto soccorso ed ho capito subito che era una brava persona sempre disponibile e gentile. Da lì ogni volta che lo incontravo ci salutavamo scambiando qualche parola. Oggi aprendo Facebook e leggendo la notizia ho avuto una tristezza infinita ho letto una marea di messaggi di affetto per lui e per la famiglia purtroppo sono sempre i migliori che vanno via rip Francesco”

Il cordoglio sui social

Francesco era un uomo amato e stimato da tutti. Chi lo incontrava lo descriveva come una persona con una gentilezza che lo rendeva immediatamente apprezzato. Si estende il cordoglio sui social: “Grazie per avermi dato il privilegio di esserti stata vicina durante la tua sofferenza,grazie per essermi stato amico,da quando all’età di 11 anni tua sorella è diventata una delle mie migliori amiche…non ti dimenticherò…ciao FRA” – ha scritto un’amica -.

Poi ancora: “Profondamente addolorato per la morte di Francesco Bartolone, rivolgo ai familiari e a quanti gli hanno voluto bene i miei sentimenti di partecipata vicinanza” – ha scritto un altro –

Poi, il pensiero espresso da un'amica: "Ciao dolcissimo amico mio Fino alla fine ho voluto credere che la tua forza avrebbe prevalso su tutto… ero sicura che la tua bontà sarebbe ancora stata fondamentale per questo mondo e invece sei volato via …. Probabilmente c' è chi per consolarsi pensa che ci sia una ragione in tutto questo e chi dice che si debba accettare, ma sinceramente io al momento non riesco proprio".

