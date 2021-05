"Aiutateci a trovare nostra figlia", l'appello dei genitori

Tutta una comunità è in apprensione per la scomparsa di una giovane termitana. Sono momenti di preoccupazione per la giovane di 33 anni Viviana Bonaccorso di cui i genitori non hanno più notizie da ieri.

Viviana è stata vista l’ultima volta ieri pomeriggio, intorno alle ore 16,30, tra il corso Umberto e Margherita, la piazza Europa e la stazione ferroviaria, nella parte bassa della città.

La termitana, al momento della scomparsa indossava una tuta di colore grigio con una fascia di colore nero, un giubbotto di jeans, un foulard celeste e bianco, una borsa dorata con Strass leopardata.

“Siamo disperati, lanciamo un appello a chiunque l’abbia vista di chiamare con urgenza il numero – ha detto alla la sorella Vanessa Bonaccorso, che da ieri è in apprensione per la scomparsa della giovane insieme a mamma Giuseppa Battaglia e papà Francesco -. Non era mai successa una cosa simile, l’abbiamo lasciata tranquilla per una passeggiata nel corso e da allora non abbiamo avuto più sue notizie.

Il suo cellullare è staccato da ieri alle 16,30 e non ha più fatto accesso sui social. Siamo molto preoccupati, aiutateci a ritrovare Viviana”.

Chiunque abbia visto qualcosa può segnalare direttamente i fatti ai carabinieri della compagnia di Termini Imerese che, a seguito della denuncia della famiglia Bonaccorso, hanno già avviato le indagini e sono al lavoro su tutti i fronti per ritrovare la termitana.