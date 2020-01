Intervento del 118 e dei vigili del fuoco

Drammatico incidente questa mattina a Termini Imerese. Lo scontro è avvenuto stamattina, poco dopo le 7, in via della Libertà, la strada che collega il centro abitato con la strada statale 113.

Coinvolti nello scontro un furgone e due macchine. Ad avere la peggio il conducente di una delle auto (di cui non si conosce ancora l’identità) che è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del Civico di Palermo.

Gli altri tre feriti sono stati portati invece all’ospedale Cimino di Termini: le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. Tanto che dopo poche ore tutti e tre sono rientrati a casa.

Dopo l’impatto sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, la ambulanze, i carabinieri e la polizia, impegnata nei rilievi che serviranno a chiarire la dinamica dell’incidente.

Un altro incidente è stato registrato ieri sera, intorno alle 22, sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, nella carreggiata in direzione Trapani, all’altezza del centro commerciale Leroy Merlin. Coinvolte in questo caso due macchine, una Mazda e una Renault. Tre in tutto i feriti, soccorsi sul posto dai sanitari arrivati con tre ambulanze e poi portati a Villa Sofia per accertamenti. Indaga la Polstrada.

(Foto di Nelu Chivarsa)