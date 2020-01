Scontro sulla Ferla-Buccheri

Ancora un incidente stradale nel Siracusano che ha causato due feriti. Lo scontro tra due auto è avvenuto sulla Ferla-Buccheri, due Comuni della zona montana di Siracusa.

Ad indagare sono gli agenti della Polizia municipale di Ferla che, dopo aver visto le condizioni di uno dei conducenti delle auto, hanno chiesto l’arrivo dell’elisoccorso per il trasporto del ferito all’ospedale Cannizzaro.

Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita mentre la seconda persona coinvolta nello scontro è stata trasferita con l’ambulanza al pronto soccorso dell‘ospedale Umberto I di Siracusa. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire ma gli agenti della Polizia municipale stanno completando i rilievi per determinare le quote di responsabilità in questo scontro.

Nel pomeriggio, invece, sulla Siracusa-Catania, si è verificato un altro incidente, tra un’auto, che procedeva in contromano, ed altre tre macchine. Per il momento, il bilancio è di 4 feriti.