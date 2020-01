L'operazione di soccorso è scattata questa notte

Un diportista di 53 anni, rimasto incagliato con la sua barca a vela negli scogli di Faro Carrozziere,alla periferia sud di Siracusa, è stato tratto in salvo questa notte dai vigili del fuoco. L’imbarcazione è stata trascinata da una forte mareggiata, causata dal maltempo che si è abbattuto nella serata di ieri non solo a Siracusa ma in tutta la sua provincia.

L’allarme, lanciato dal diportista, è stato raccolto poco prima delle 4 dalla Capitaneria di Porto di Siracusa che ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Siracusa e del distaccamento di Palazzolo che, equipaggiati per il soccorso acquatico, sono entrati in acqua per provare a salvare quell’uomo, piuttosto spaventato. La barca si trovava in prossimità di un ristorante e le operazioni di recupero non sono state affatto semplici per le condizioni del mare, che era praticamente in tempesta. La vittima è stata prelevata dalla barca e poi affidata ai medici del 118 che hanno poi provveduto al trasferimento in ospedale.

Frattanto, la Protezione civile ha diramato un allerta meteo: “Si prevede il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con possibili raffiche di burrasca forte sui settori ionici. mareggiate lungo le coste esposte”.