Indagini della Polstrada

È di 4 feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto sull’autostrada Siracusa-Catania, all’altezza dello svincolo di Villasmundo.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale, una macchina, una Fiat 500, con a bordo due persone, procedendo in contromano, ha centrato una Tiguan Volkswagen, in cui c’erano il conducente e due passeggeri, ed un altro veicolo.

I due della Tiguan insieme agli occupanti della Fiat sono stati trasferiti in ospedale, uno, dalle informazioni in possesso alla Polstrada, è stato trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a soccorrere i feriti rimasti incastrati nelle auto mentre sono in corso le indagini per spiegare la ragione per cui la Fiat 500 viaggiava in contromano.

Traffico in tilt come ammesso dall’Anas. “Il traffico sull’autostrada Catania-Siracusa è provvisoriamente – dicono da Anas– bloccato in direzione Siracusa, a causa di un incidente.Per cause in corso di accertamento, un’autovettura ha imboccato l’autostrada contromano allo svincolo di Augusta, impattando con altri due veicoli. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla statale 114 allo svincolo di Passo Martino, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.