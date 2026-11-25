I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di dieci persone, accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Termini Imerese su richiesta della Procura. All’operazione hanno partecipato anche il Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e il 9° Nucleo Elicotteri.

Sette piazze tra Termini, Campofelice e Trabia

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Manfredi Lanza, si sono basate su intercettazioni, pedinamenti, osservazioni e videosorveglianza. Hanno portato a smantellare sette piazze di spaccio attive a Termini Imerese, Campofelice di Roccella e Trabia, e a ricostruire oltre 300 cessioni di cocaina, crack e hashish. Il giro d’affari è stimato in 90.000 euro al mese. Secondo gli investigatori, lo spaccio avveniva anche a danno di minori.

Arresti e misure cautelari

Tra i dieci destinatari ci sono sette uomini e tre donne, comprese due coppie di coniugi. Sei persone sono finite in carcere, a Termini Imerese. Una è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le altre tre, tutte donne, hanno l’obbligo di permanenza notturna in casa e di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il laboratorio del crack

L’inchiesta, condotta tra marzo 2025 e aprile 2026, aveva già portato nel novembre 2025 a due arresti in flagranza e al sequestro di oltre 380 grammi di droga. In quell’occasione i Carabinieri avevano scoperto un magazzino nella zona bassa di Termini dove la cocaina veniva trasformata in crack, e due abitazioni usate per tagliare e confezionare le dosi. Durante una perquisizione a carico di un indagato, che allora era ai domiciliari, erano state trovate 18 cartucce di vario calibro e un coltello a serramanico.

Estorsione e “cavallo di ritorno”

Due indagati hanno posizioni più gravi. Il primo è accusato di estorsione: avrebbe minacciato un acquirente per costringerlo a pagare un debito di droga, fino a farsi consegnare una moto da cross di valore pari al credito. Al secondo è contestato il furto di un motociclo, restituito al proprietario con il metodo del “cavallo di ritorno” dietro il pagamento di 500 euro.

Durante l’esecuzione sono stati sequestrati alcuni mezzi usati per lo spaccio. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda ed eventuali ulteriori responsabilità.