Un altro tassello fondamentale verso la costruzione dei due termovalorizzatori di Palermo e Catania. L’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente ha infatti espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (Via), integrato con la valutazione di incidenza sui piani di riutilizzo in sito delle terre e delle rocce da scavo, per entrambi gli impianti. I due decreti sono stati firmati oggi dall’assessore Giusi Savarino.

Il cronoprogramma: Paur entro dicembre, poi gare con Invitalia

Con questo passaggio si sblocca un nodo cruciale della conferenza di servizi all’interno del Procedimento autorizzativo unico regionale (Paur), la cui chiusura è prevista entro il prossimo dicembre, una volta acquisiti gli ultimi pareri necessari. Subito dopo, il Rup procederà alla fase operativa trasmettendo tutta la documentazione progettuale e approvativa a Invitalia: sarà l’Agenzia nazionale per lo sviluppo a bandire e gestire le gare per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la successiva gestione dei due impianti.

“La valutazione di incidenza ambientale rilasciata dall’assessorato al Territorio rappresenta un’ulteriore decisiva tappa di avvicinamento al nostro obiettivo – commenta il presidente della Regione e commissario straordinario per i rifiuti, Renato Schifani –. È la dimostrazione che stiamo lavorando con costanza e determinazione e che stiamo andando avanti senza alcuno stop nel cammino che abbiamo pianificato. Stiamo accelerando il più possibile sui tempi amministrativi, nel rispetto della legalità e della trasparenza, per chiudere definitivamente la stagione delle discariche e aprire un nuovo corso nella gestione dei rifiuti”.

Savarino: “Impianti più avanzati di Copenaghen e Roma”

L’obiettivo dichiarato da Palazzo d’Orléans non è soltanto ambientale, ma anche economico: abbattere i costi altissimi sostenuti oggi dai Comuni siciliani per spedire i rifiuti fuori dall’Isola.

“Con i due decreti che ho firmato oggi – sottolinea l’assessore Giusi Savarino – ci avviciniamo sempre più al traguardo che il governo regionale si è prefissato: dire basta a un passato di discariche e zone grigie nella gestione dei rifiuti e avviare un futuro di innovazione, efficienza e modernità con due impianti tecnologicamente più avanzati ed ecocompatibili di altri di ultima generazione esistenti in Europa, come quello di Copenaghen o quello in via di realizzazione a Roma. Trasformeremo i rifiuti da costo a risorsa producendo energia e consentiremo ai siciliani di risparmiare 100 milioni l’anno sui costi di smaltimento”.

Il fronte anti-ricorsi: in campo la squadra di Cassa depositi e prestiti

Parallelamente all’iter autorizzativo, la struttura commissariale sta lavorando per mettere al sicuro le procedure da eventuali battaglie legali al Tar o al Consiglio di Stato. Proprio nelle ultime ore, infatti, a Palazzo d’Orléans si è svolto un vertice operativo tra il presidente Schifani e i vertici di Cassa depositi e prestiti (Cdp), alla presenza del Rup Salvo Cocina e del capo di gabinetto Salvatore Sammartano, per attivare una task force di specialisti incaricata di blindare gli atti amministrativi contro i ricorsi.

Una doppia corsia – accelerazione sulle autorizzazioni ambientali da un lato e supporto tecnico-giuridico di Cdp dall’altro – pensata per rispettare la tabella di marcia e portare i due termovalorizzatori alla fase di gara senza intoppi burocratici.