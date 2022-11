Giornata di addestramento alla spiaggia Praiola di Terrasini

Bonificati da rifiuti di ogni genere i fondali della spiaggia Praiola di Terrasini e il costone che sovrasta questa parte di costa della provincia Palermitana. Ad operare i vigili del fuoco dei corpi speciali dei sommozzatori e del nucleo speleo alpino, coadiuvati dal Comune e dalla protezione civile nelle varie operazioni di appoggio logistico.

Una giornata dedicata anche all’addestramento

Per l’arco di tutta la mattinata e sino al pomeriggio inoltrato si è svolta a Terrasini attività addestrativa di mantenimento del nucleo saf, speleo alpino fluviale, e dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Gli interventi si sono concentrati nella falesia e nel tratto di mare antistante la località della “Praiola”, dove insiste la spiaggetta che si affaccia sul lungomare Peppino Impastato. L’iniziativa svolta in collaborazione con l’amministrazione comunale, denominata “AddestraMare-i Vigili del Fuoco si addestrano in soccorso dell’ambiente” ha riscosso successo.

La formazione e il rispetto dell’ambiente

Ad essere stati coniugati gli obblighi formativi e di mantenimento con l’attenzione alle attuali tematiche ambientali ed ecologiche. Si è partecipato alla rimozione di grandi quantità di rifiuti abbandonati nelle ripide scarpate prospicienti il mare e sui fondali, rinvenendo pneumatici, reti, serbatoi metallici ed altro ancora.

Iniziativa che sarà ripetuta

“Un bel messaggio di tutela ambientale – hanno detto il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo, Sergio Inzerillo, ed il sindaco Giosuè Maniaci – che, grazie alla generosa adesione del personale dei vigili del fuoco e dell’amministrazione comunale, è astato inviato alla popolazione e che certamente verrà ripetuto”.

Il sindaco: “Addestramento e difesa dell’ambiente”

“Una giornata di addestramento e difesa dell’ambiente – ha aggiunto il primo cittadino -. Ringraziamo il comandante provinciale Sergio Inzerillo, il Dcs Maurizio Gagliano e tutto il corpo dei vigili del fuoco, i nostri impiegati comunali e la Protezione civile che hanno collaborato. Andiamo avanti insieme sempre per tutelare e migliorare il nostro territorio”.