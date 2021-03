Ordinanza anti covid

Oltre 100 positivi a Terrasini (Pa)

Il sindaco Giosuè Maniaci firma ordinanza

Divieto di stazionamento nelle piazze

Chiusi ville, giardini e parco giochi

“Abbiamo riscontrato negli ultimi giorni un incremento notevole dei soggetti positivi il coronavirus nel nostro paese dal confronto con i medici, strutture sanitarie e ASP”. Il sindaco di Terrasini si dice preoccupato per l’impennata repentina dei nuovi casi di Covid-19 registrati in paese tra i suoi concittadini e ha firmato una ordinanza che limita lo stazionamento nelle piazze, nei luoghi pubblici e limita le aperture dei negozi e della vendita degli alcolici.



Contagiati anche bambini

“Sappiamo che soggetti positivi superano le 100 unità”, dice Maniaci in un video pubblicato sui social. A Terrasini sono 5 le persone ricoverate e sono diversi i bambini positivi, come evidenzia il primo cittadino. “Giusto che l’amministrazione inizi a prendere provvedimenti restrittivi come li prenderà il governo nazionale e regionale”.

Ordinanza anti covid di Maniaci

Il primo cittadino ha firmato una ordinanza che vieta lo stazionamento in alcune piazze del paese, la vendita degli alcolici dopo le ore 18 in tutto il centro ma anche in tutte le attività commerciali. “Chiuderemo i mercati, ville, giardini e parco giochi – afferma -. Mi dispiace perché tutti i giorni fa avevamo solo 10 casi, la gente aveva iniziato nuovamente a uscire ma questo aumento di casi ci impone una maggiore attenzione, una maggiore salvaguardia degli interessi di tutti, delle categorie più deboli, dei bambini, degli anziani e quindi quest’ordinanza ha il fine di limitare il contatto”.

A rischio le scuole

In particolare, l’ordinanza di Maniaci prevede il divieto di stazionamento, durante l’intera giornata, nelle vie e piazze più frequentate, la chiusura al pubblico del Parco Giochi Comunale e la sospensione delle attività del Mercatino. Tutti gli esercizi commerciali non potranno vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 18,00 alle ore 05,00 di tutti i giorni. È disposta la chiusura dei distributori automatici h 24 dalle ore 22,00 alle ore 05,00. “Potremmo anche prendere provvedimenti che chiudano le scuole”, annuncia Maniaci.