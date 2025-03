Se l’è portato via un brutto male. La comunità di Terrasini è in lutto per la perdita di una delle sue figure più amate e riconoscibile nella vita quotidiana del paese. Maurizio Alaimo, conosciuto da tutti con il soprannome di “Il cantante”, si è spento dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Da tempo, Maurizio era in cura e aveva anche subito un intervento chirurgico, affronto la difficile situazione con il sostegno della sua famiglia e di tanti concittadini che gli hanno sempre dimostrato affetto.

Il sostegno dell’intera comunità cittadina

Al culmine della sua malattia, l’intera comunità si era mobilitata per aiutarlo, e anche l’amministrazione comunale aveva promosso una raccolta fondi per consentirgli di ricevere le cure necessarie in strutture specializzate, oltre a sostenere la sua famiglia nei momenti più difficili.

In quell’occasione, il sindaco Giosuè Maniaci, insieme ad amici e parenti di Maurizio, aveva lanciato un video-appello per sensibilizzare i cittadini a raccogliere donazioni da destinare all’assistenza del cantante. Il calore e la solidarietà dimostrati dalla gente di Terrasini hanno accompagnato Maurizio fino alla fine, testimoniando quanto fosse amato e stimato.

Il cordoglio

Questa mattina ci svegliamo con una triste notizia per la nostra comunità. Maurizio Alaimo, l’amico buono di tutti, è passato a miglior vita a causa di un male incurabile. Amico del cuore del dj Leo Lo Piccolo insieme al quale ci hanno intrattenuti in tantissime piacevoli serate, Maurizio è stato per tutti un vulcano di allegria nelle sue passeggiate per il paese in cui regalava un sorriso a tutti con le sue canzoni o le sue battute di spirito. La nostra comunità ti ricorderà sempre con affetto e sono convinto che non farà mancare il sostegno e la vicinanza alla tua famiglia. Ciao Maurizio…Ricorderemo sempre il ritornello che canticchiavi per il paese con gioia pensando a te, ragazzo buono. Riposa in pace” si legge sul profilo del primo cittadino, Giosuè Maniaci.

Tanti i messaggi dei concittadini che lo ricordano con affetto: “Un pilastro di Terrasini è caduto un personaggio indimenticabile che ci ha offerto la sua bontà alla nostra infanzia se uno aveva una brutta giornata bastava che passava Maurizio con le sue canzoni e tornava il sorriso riposa in Pace Maurizio non appena salgo a Terrasini il primo fiore te lo vengo a portare a te questa sarà una triste pasqua senza te sul palco per la festa di li schietti “

Poi ancora: “Mi dispiace davvero tanto, ma ha il Paradiso assicurato. Una persona buona, ricordo quando veniva a Messa in Duomo e cantava ( a modo suo) tutto. Sempre buono gentile. Quando vedeva don Renzo sulla scalinata del Duomo gli andava sempre incontro e gli raccontava quello che faceva. Il caro Maurizio lascia questo mondo con tante valige cariche e traboccanti del tanto amore, opere gentili e sorrisi che ha donato a tutti sempre. Che Dio lo abbia in gloria.