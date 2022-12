Da giugno via Cala rossa a Terrasini percorribile solo in una direzione

Diversi chilometri di strada tutta a senso unico. Un “budello” importante per Terrasini, cittadina del Palermitano, perché attraversa una zona ad alta densità abitativa e con strutture ricettive e ristorative. Un’area in grandissima espansione che però ha una carreggiata molto ristretta. Per questo motivo è stato istituito il senso unico, anche per evitare intralci, ingorghi e potenziali incidenti. Soluzione che però non appare essere gradita ai residenti.

Uscire da casa è un incubo

Ad evidenziare il problema è proprio uno dei residenti che vive ogni giorno le problematiche della viabilità in zona. “Dal giugno scorso – afferma Riccardo Cancelliere – noi residenti siamo costretti a percorrere un anello di 2 chilometri ogni volta che pensiamo di uscire da casa. Ho più volte segnalato al sindaco il disagio di questo senso unico e ho chiesto di valutare altre alternative di viabilità, valorizzando la vocazione delle singole strade”.

Il sindaco: “Scelta necessaria”

L’impressione è che il sindaco Giosuè Maniaci non farà marcia indietro rispetto a tale provvedimento. “Istituire un senso di marcia a senso unico – sostiene – è sicuramente una scelta necessaria da parte di una amministrazione, di un sindaco, che tiene conto di tutta una serie di valutazioni fatte soprattutto dalla polizia municipale. La scelta fatta mira ad una viabilità ‘migliore’ e soprattutto alla sicurezza stradale”. La via Cala rossa, sostiene il primo cittadino, presenta una carreggiata molto stretta e il doppio senso di marcia ha causato in passato non pochi problemi alla sicurezza dei pedoni e degli automobilisti.

Strategia ponderata

Ma comunque la situazione non resterà tale e quale. Lo stesso Maniaci evidenzia che ancora si sta studiando l’assetto della viabilità della zona. “Stiamo valutando con la polizia municipale – precisa – tutta una serie di accorgimenti e iniziative. Il tutto mirato alla mitigazione del rischio stradale, con lampeggianti, dossi artificiali e limite di velocità, per lo più molto del materiale è già stato ordinato”. Nelle prossime settimane, viene assicurato, saranno valutati questi interventi ed eventualmente si cambierà il senso di marcia per garantire una migliore viabilità.