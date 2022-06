La decisione del Comune di Terrasini per i rischi alla viabilità

Densamente abitata e carreggiata troppo stretta, per questo pericolosa da percorrere a doppio senso. Una delle strade principali di Terrasini, nel palermitano, si trasforma a senso unico e per di più con un ridottissimo limite di velocità. Queste le decisioni intraprese dal Comune d’intesa con il comando della polizia municipale dopo aver analizzato l’assetto viario della zona.

La zona molto popolata in estate

Parliamo di un’arteria che è fondamentale perché collega il paese da un capo all’atro e per di più è stracolma di abitazioni e strutture ricettive. Chiaramente con l’arrivo dell’estate la zona presto si riempirà e di conseguenza il traffico veicolare aumenterà notevolmente. La ristrettezza della carreggiata, specie in alcuni punti, può creare ingorghi ma anche situazioni pericolose. Infatti molti immobili hanno l’ingresso praticamente sulla strada e questo significa che anche una minima distrazione potrebbe provocare incidenti con i pedoni.

La ridotta velocità

In tal senso l’amministrazione comunale, sempre d’intesa con i caschi bianchi, ha pensato di ridurre al massimo il limite di velocità, portato addirittura ad appena 30 chilometri orari. Questo proprio nell’ottica delle numerose stradelle laterali con possibili attraversamenti di pedoni. Un modo per evitare che i veicoli attraversino ad elevata velocità, cosa che impedirebbe epiloghi anche tragici.

Il sindaco: “Provvedimento necessario”

Il sindaco Giosuè Maniaci parla di decisione necessaria: “Un’altra importante decisione da parte dell’amministrazione sulla viabilità del nostro paese. Torna a senso unico di marcia la via Cala Rossa. Un provvedimento oggi reso quanto mai necessario vista l’espansione urbana del paese nelle vie e nelle contrade interessate e teso a garantire maggiore sicurezza stradale. È stato inoltre istituito il divieto di superamento dei 30 chilometri orari di velocità e saranno montati nei prossimi giorni dei dossi di sicurezza. La strada è percorribile dal centro urbano verso la contrada Agliandroni. Chi procede dalla via Agliandroni potrà proseguire per il lungomare Peppino Impastato o per la via Carlo Alberto Dalla Chiesa”.