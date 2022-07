Ieri sera il taglio del nastro a Terrasini

Inaugurato ieri sera il ristrutturato stadio “Salvatore Favazza” di Terrasini, nel Palermitano. Il sindaco terrasinese Giosuè Maniaci e quello Metropolitano Roberto Lagalla hanno insieme tagliato simbolicamente il nastro dopo diversi mesi di chiusura a causa proprio dei lavori in corso. Un investimento corposo da ben 700 mila euro, di cui mezzo milione stanziati attraverso la Città metropolitana e la restante parte con fondi comunali.

“Impianto aperto a tutto il territorio”

“Una vera gioia – ha detto Maniaci – aprire le porte del nuovo stadio insieme ai nostri bambini, alle società calcistiche terrasinesi, al prof. Lagalla, sindaco dell’Area Metropolitana, a tutti gli amici sindaci del comprensorio da Trappeto ad Isola, ai dirigenti della Lega calcio, della federazione arbitrale, del dirigente della Sampdoria, Italo Calvarese. Una giornata emozionante, la conclusione di un percorso cominciato con il nostro primo finanziamento ottenuto nell’agosto 2016 dalla Città Metropolitana e l’apertura oggi ci ripaga di tanto lavoro impegnativo che è stato fatto dietro le quinte, con ristrutturazioni portate avanti con grande difficoltà durante il periodo della pandemia con la determinazione di restituire lo stadio ai giovani terra sinesi”.

La dedica della tribuna centrale

La tribuna centrale, totalmente ristrutturata, è stata intitolata a Renzo Lo Piccolo, figura storica dello sport terrasinese, sindaco e assessore allo sport, che negli anni ’90 ha contributo alla crescita sportiva della comunità terrasinese con lo slogan che “lo sport unisce”. “Con questo stesso auspicio – aggiunge il primo cittadino – restituiamo ai giovani terrasinesi e alle società sportive un impianto sportivo all’avanguardia, funzionale al comprensorio e andiamo avanti insieme sempre per migliorare il nostro paese nell’interesse di tutti”.

Altri lavori alla piscina

Lo stadio non è l’unico impianto sportivo dove ci sono stati lavori. Anche sulla piscina cantiere aperto dove sono stati realizzati nuovi impianti, ripavimentazione della vasca e degli spazi adiacenti, nuovi servizi e spogliatoi, messa in sicurezza di tutto l’impianto e delle gradinate. Ad opera ultimata Terrasini potrà godere di un centro per lo sport e la salute accessibile ai bambini e ai diversamente abili, nonché destinato a diventare punto di riferimento regionale per gli sport acquatici.