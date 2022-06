Dagli uffici: "Lettera inviata per errore"

Dopo alcuni controlli, la Città Metropolitana di Palermo ha fatto sapere ai componenti del CdA della Gesap che la lettera nella quale si parlava di decadenza dai ruoli è stata inviata per sbaglio. I rappresentanti di Palazzo Comitini inseriti nel Consiglio d’Amministrazione rimangono così in carica. In una nota, l’organo provinciale dichiara di non tenere conto della missiva precedente. Niente caso di spoil system quindi, ma soltanto un errore d’invio.

La Città Metropolitana ci ripensa: nessuna decadenza del CdA Gesap

Una rettifica arrivata dopo che, questa mattina, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla aveva annunciato dei controlli sulal questione. “Certamente la vicenda non ha una origine politica ma amministrativa” – aveva detto il sindaco metropolitano a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto Monopoly a Palazzo delle Aquile. “Non conosco la lettera e andrò nella sede della Città metropolitana oggi stesso – ha precisato Lagalla – ma non è una vicenda di spoil system”.

“Credo sia relativa al fatto che dopo i tre bilanci, non essendo possibile restare in carica oltre, si debba procedere comunque alla rimodulazione del Cda, ma mi riservo di verificare un fatto che certamente non ha una origine politica ma amministrativa”. Controlli che hanno portato alla revisione della decisione.