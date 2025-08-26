Brusco risveglio per gli abitanti del trapanese a causa di un terremoto che ha avuto origine nel mar Tirreno ma che è stato chiaramente avvertito sulla terraferma.

La scossa di magnitudo fra 4.7 e 4.8 è stata segnalata oggi, martedì 26 agosto, alle ore 06:07 al largo di Trapani. L’epicentro è stato registrato dall’Ingv in mare, nel Tirreno meridionale, a circa 80 chilometri al largo della costa della città siciliana quindi potenzialmente non pericoloso se non per i sommovimenti marini.

Il centro Ingv di roma lo ha segnalato, con coordinate geografiche 38.1913 di latitudine e 11.3808 di longitudine, a una profondità di 10 chilometri.

Scossa avvertita chiaramente dalla popolazione

ma la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione anche perché accompagnata da un boato che ha risvegliato chi stava dormendo.

La paura si è subito diffusa tra la popolazione.E’ stata una vera e propria pioggia di post sui social per segnalare gli eventi. Il terremoto è stato avvertito, stando alle testimonianze social, fino a Marsala e anche a Favignana. C’è chi sostiene di aver avvertito il terremoto anche in alcune zone di Palermo, soprattutto negli stabili alti, al di sopra dell’ottavo, nono piano.

La protezione civile, comunque, segnala che non si sono registrati danni a cose o persone.

Un terremoto anche nel Messinese

Non si tratta dell’unico terremoto di queste ore in Sicilia. Un’altra scossa era stata registrata circa un’ora prima, e per la precisione alle 5,17 minuti, nel Messinese. Nella lista dell’INGV è indicato come scossa nella costa della Sicilia Nord orientale ma con una intensità decisamente più contenuta ed esattamente di 2,9 ma ad una profondità di 6 chilometri sotto la crosta terrestre.

Sempre nel Mar tirreno, invece, una scossa di entità più lieve era stata registrata alle 20,28 di ieri sera. in quel caso si era trattato di un evento di intensità 2,3, per nulla avvertito anche per effetto della grande profondità ovvero 96 chilometri sotto la crosta terrestre.