Sono oltre 50 i proprietari dei terreni che sono stati multati dagli agenti della polizia municipale di Campofelice Roccella per non avere pulito i propri terreni dalle sterpagli come stabilito dall’ordinanza del sindaco Giuseppe Di Maggio emanata lo scorso 15 maggio.

Sono scattati sopralluoghi e sanzioni per 50 euro come disposto dal comandante della polizia municipale Agostino Di Maggio.

Ma non finisce qui. Il verbale da tempo dieci giorni ai proprietari per ripulire i terreni se non saranno eseguiti gli interventi scatta la denuncia penale che avrà conseguenze molto serie se per qualche motivo in quel terreno viene percorso da incendio.

L’ordinanza prevede che per ridurre il rischio incendi i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nel territorio comunale, devono provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di appositi viali parafuoco, nonché allo sfrondamento delle siepi dalle scarpate stradali e dalle fasce nei pressi delle strade, a tutela della sicurezza pubblica e dell’igiene ambientale.

Gli interventi vanno effettuati in prossimità dei centri abitati o zone antropizzate e a aree boschive, e nelle strade statali, provinciali e comunali, delle aree o spazi pubblici, nonché nelle aree in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica.