I nuovi componenti del Comitato tecnico scientifico

È stato ufficialmente ricostituito il Comitato tecnico scientifico (Cts) dell’urbanistica presso l’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente. Si tratta di un organismo previsto dalla legge regionale 19/2020 sul governo del territorio, che prende il posto del precedente Consiglio regionale dell’urbanistica (Cru).

La firma del decreto è dell’assessore Giusi Savarino, che ha nominato i nuovi componenti del Comitato, chiamato a esprimere pareri tecnici su questioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche, oltre che a supportare l’assessorato nell’attuazione delle norme a tutela del suolo e nella valorizzazione dell’ambiente e delle attività agricole.

“Abbiamo ricostituito un organismo tecnico di grande importanza per le attività dell’assessorato – ha dichiarato l’assessore Savarino – che adesso si metterà immediatamente al lavoro per esprimere i pareri di competenza. Il precedente Comitato non ha lasciato alcun arretrato e adesso si ripartirà con l’obiettivo di garantire sempre la massima velocità ed efficienza. Per questo sono state scelte personalità di alto profilo dalle terne proposte dalle Università e dal mondo delle professioni”.

La composizione del nuovo Cts

Il Comitato, in carica per il quadriennio 2025-2029, è composto dall’assessore regionale per il Territorio e l’Ambiente; i dirigenti generali dei dipartimenti regionali Urbanistica e Ambiente; i dirigenti di servizio Nunzia Caravello, Silvia Casuccio, Salvatore Cirone e Daniela Grifo; l’avvocato distrettuale dello Stato di Palermo; il soprintendente per i Beni culturali e ambientali competente per territorio e l’ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile competente per territorio.

A questi si aggiungono esperti scelti dalle Università siciliane:

Giorgio De Guidi (materie geologiche, Università di Catania);

(materie geologiche, Università di Catania); Marina Adriana Arena (materie urbanistiche, Università di Messina);

(materie urbanistiche, Università di Messina); Antonio Motisi (materie agro-forestali, Università di Palermo).

E i rappresentanti delle organizzazioni professionali:

Salvatore Lo Cascio , Laura Mannino , Manuela Sarcià (Consulta regionale Ordini degli Architetti);

, , (Consulta regionale Ordini degli Architetti); Giuseppe Ruggirello (Consulta regionale degli Ingegneri);

(Consulta regionale degli Ingegneri); Barbara Forte (Ordine dei Geologi);

(Ordine dei Geologi); Antonio Cullò (Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali).

Con l’insediamento del nuovo Comitato tecnico scientifico, l’assessorato punta a rafforzare l’efficacia e la tempestività delle proprie attività in materia di urbanistica e governo del territorio.

I membri, che non potranno essere riconfermati alla scadenza del mandato, avranno ora il compito di garantire un contributo tecnico qualificato nelle decisioni che riguardano lo sviluppo e la salvaguardia del territorio siciliano.