Uno speciale a reti unificate stasera sui canali Mediaset per ricordare Silvio Berlusconi a tre anni dalla sua scomparsa. Lo annuncia proprio il gruppo tv oggi guidato dal figlio, Piersilvio. Ma il terzo anniversario della morte è al centro anche dei messaggi della politica italiana e siciliana.

Silvio Berlusconi è morto il 12 giugno 2023, e la prima a volerlo ricordare oggi è stata la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di Governo, fondato su battaglie comuni, su una visione dell’Italia e sull’idea che l’amore per la libertà, il coraggio e la determinazione possano cambiare il corso delle cose”, scrive sui social la premier.

“Quel percorso non si è interrotto e continua ancora oggi, con la stessa determinazione, al servizio di un’Italia forte, autorevole e orgogliosa. Anche nel suo ricordo”, conclude.

In Sicilia il ricordo si Schifani

E’ affidato ai social anche il ricordo di renato Schifani: “Tre anni fa ci lasciava Silvio Berlusconi, un uomo che ha segnato profondamente la storia politica, economica e sociale del nostro Paese. Per molti anni ho avuto l’onore di condividere con lui un percorso politico e istituzionale, ricoprendo importanti responsabilità in Forza Italia e nelle istituzioni dello Stato” scrive il Presidente della Regione.

Una visi0ne del mondo e della politica

“Berlusconi ha rappresentato una visione, un modo nuovo di fare politica, fondato sulla libertà, sul rapporto diretto con i cittadini e sulla capacità di guardare al futuro con coraggio. Il suo impegno, le sue battaglie e il suo contributo resteranno parte della storia italiana ed europea”.

“A tre anni dalla sua scomparsa, il mio pensiero va alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Il suo esempio continua a vivere nel lavoro di chi crede nei valori che ha sempre difeso”.
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