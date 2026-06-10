Il programma della serata

Cultura, letteratura, tradizioni gastronomiche e convivialità si incontrano nel giardino di Villa Zito, a Palermo, per un appuntamento che punta a trasformare la tavola in uno spazio di dialogo e condivisione. Dalle ore 18.00 prenderà vita “The Big Table Party for 100”, evento culturale ed enogastronomico che riunirà cittadini, appassionati e protagonisti delle eccellenze siciliane in una cornice storica nel cuore del capoluogo siciliano.

Per i siciliani la tavola ha da sempre un significato che va oltre il semplice momento del pasto. È luogo d’incontro, di apertura, di libera espressione della propria individualità. È il punto in cui si ritrovano famiglie e amici, ma anche lo spazio in cui possono nascere nuove relazioni e nuove occasioni di confronto.

Con questo spirito nasce “The Big Table Party for 100”, manifestazione in programma presso Di Martino Villa, all’interno dello splendido giardino di Villa Zito, in via Libertà 50. L’iniziativa è stata concepita come uno spazio dedicato all’incontro e al dialogo, dove la tavola assume un valore simbolico: amicizia, conoscenza, memoria e confronto diventano i protagonisti di una serata che intreccia cultura, territorio e racconto delle eccellenze siciliane.

Il programma della serata

L’evento si articolerà in diversi momenti pensati per favorire la partecipazione e la condivisione.

Alle ore 18.00 è prevista la presentazione del libro “Oblio dei Giorni Felici” di Rossella Sucato, pubblicato da Europa Edizioni nel 2026. L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di conoscere l’opera e dialogare attorno ai temi affrontati dall’autrice.

Alle 19.00 sarà proiettato un video immersivo dedicato alla storia e alla cultura della Sicilia, prodotto da GMB Consulting. La proiezione sarà seguita da un cocktail inaugurale che segnerà l’apertura ufficiale della manifestazione. Questa prima parte dell’evento sarà a ingresso libero e gratuito.

La cena al grande tavolo dei cento

Alle ore 20.30 prenderà il via il momento centrale della manifestazione: la cena al grande tavolo dei cento.

Il menu è stato costruito attorno ad alcune delle più rappresentative eccellenze agroalimentari dell’Isola. Gli antipasti saranno curati da Di Martino Villa. Seguiranno due primi piatti, uno di carne e uno di pesce, preparati utilizzando pasta realizzata con grani antichi forniti da Molini del Ponte.

La serata proseguirà con una degustazione dedicata all’eccellenza della pasticceria siciliana proposta dalla Pasticceria Delizia. Ad accompagnare il percorso gastronomico sarà una selezione delle migliori etichette della cantina Costantino Wines.

La partecipazione alla cena è riservata ai prenotati e prevede una quota di ingresso pari a 25 euro. Per effettuare la prenotazione è possibile scrivere all’indirizzo e-mail nutrisicilia@gmail.com.

Un’esperienza che continua fino a notte

Dopo la cena, dalle ore 22.30, gli ospiti potranno partecipare al “Party dei 100”, momento conclusivo dedicato alla musica e alla convivialità.

A mezzanotte è previsto un dolce a sorpresa realizzato dalla Pasticceria Delizia grazie alla partecipazione straordinaria di Mauro Lo Faso. Il dessert sarà accompagnato da Etnea 36 Metodo Classico, l’etichetta di bollicine firmata Costantino Wines.

L’accesso al party serale sarà riservato esclusivamente ai partecipanti alla cena dei cento.

Una tavola che diventa simbolo di comunità

Gli organizzatori descrivono la Tavola dei Cento come qualcosa di più di una semplice cena. L’iniziativa vuole essere un momento di incontro culturale per chi desidera vivere un’esperienza immersiva all’interno di una delle location più suggestive di Palermo.

L’immagine scelta per rappresentare l’evento è quella di cento calici alzati contemporaneamente in un brindisi collettivo dedicato alla cultura dell’Isola. Un gesto simbolico che riassume il significato dell’intera manifestazione: valorizzare il patrimonio culturale e gastronomico siciliano attraverso il dialogo, la condivisione e il piacere dello stare insieme. Qui l’evento su Facebook.