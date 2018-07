Martedì 17 luglio a Palermo l'incontro con la stampa

Il giornalista e scrittore americano Stephan Talty, alle ore 18 di martedì 17 luglio 2018 a Palermo, incontrerà la stampa italiana presso i locali di SPAZIO AGORA’ (via XII Gennaio, 2).

Stephan Talty, è autore del libro “La mano nera. La vera storia di Joe Petrosino”, tradotto di recente anche in italiano.

I diritti del libro di Talty sono stati acquistati da Leonardo Di Caprio per realizzare un film di cui lui stesso sarà protagonista nei panni di Joe Petrosino. Di Caprio è anche produttore della pellicola attraverso la sua casa di produzione Appian Way; il film, sarà distribuito dalla Paramount, una delle più importanti case cinematografiche degli Stati Uniti d’America, e verrà proiettato nelle sale nel 2019, in occasione della ricorrenza del centodecimo anno dall’omicidio del poliziotto italo-americano.

Talty tra i suoi lavori annovera, come coautore, “Captain Phillips” e “Granite Mountain” da cui sono stati tratti films di un certo successo: “Attacco in mare aperto (Captain Phillips)”, film diretto da Paul Greengrass, con protagonista Tom Hanks; “Fire Squad – Incubo di fuoco” (Only the Brave-Granite Mountain), diretto da Joseph Kosinski.

L’incontro con la stampa rientra nell’ambito di un evento organizzato da “Rotary Club Palermo” e “Rotary Club Palermo Nord” (nell’alveo del progetto “Legalità e cultura dell’etica”) che – congiuntamente all’associazione Joe Petrosino Sicilia – hanno invitato l’autore statunitense in Sicilia per conferirgli il Premio “Joe Petrosino Sicilia”, la cui cerimonia di consegna si svolgerà – presso la Sala Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana – giorno giovedì 19 luglio 2018, alle ore 18 – alla presenza delle autorità locali e dei presidenti delle associazioni intitolate a Petrosino: di Padula (SA) (città natale di Petrosino), di New York (dove visse), di Palermo (dove fu ucciso).

Patrocinano la manifestazione: l’Ersu, l’Assemblea Regionale Siciliana, la Regione Siciliana, la Fondazione Federico II, il Comune di Palermo.

Joe Petrosino fu la prima vittima di mafia come rappresentante delle forze dell’ordine. Sul personaggio sono stati realizzati films, sceneggiati, fumetti, un’ampia letteratura si è interessata alla sua storia.

Con la sua famiglia era emigrato a NY da Padula, alla fine dell’Ottocento, e lì era riuscito a imparare la lingua inglese in poco tempo inserendosi pienamente nell’ambiente. Fu il primo italo-americano a raggiungere il grado di luogotenente della polizia di NY, divenne amico di Theodore Roosevelt (prima assessore di polizia di NY, poi presidente degli Stati Uniti).

Joe Petrosino rappresenta un’icona della legalità indelebile nel tempo.

Era stato mandato a Palermo per una missione segreta di indagine tra i legami della mafia americana con quella siciliana. Sarebbe stato ucciso su mandato di Vito Cascio Ferro, il “Padrino” per eccellenza a cui si ispira anche il romanzo di Mario Puzo e la serie dei tre omonimi films di Francis Ford Coppola. La polizia di New York ha recentemente inaugurato una sede dedicata a lui presso il Palazzo dell’ONU di N.Y.

Joe Petrosino fu ucciso da quattro colpi di pistola il 2 marzo 1909, in piazza Marina a Palermo, dove era ospite dell’Hotel de France, oggi residenza universitaria gestita dall’Ersu.