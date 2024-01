La testata online è diretta da Ugo Poletti

The Odessa Journal, testata online diretta da Ugo Poletti, entra a fare parte della Federazione Editori digitali. L’adesione è stata ratificata dal comitato direttivo della Fed. Il direttore Poletti aveva presentato una formale richiesta nei giorni scorsi. “Con l’ingresso di The Odessa Journal nella nostra federazione – afferma il presidente di Fed, Sebastiano Di Betta – si rafforza il panorama della nostra rete, anche in chiave geopolitica”.

Di Betta, “Segnale che diamo con autorevolezza e determinazione”

Ed inoltre: “È un segnale che diamo con autorevolezza e determinazione all’opinione pubblica nazionale, per rimarcare, ancora una volta, quanto importante sia continuare a sostenere i principi della libera informazione nell’unico alveo che può garantire pluralismo e democrazia: i valori del nostro Occidente. Da Odessa, capitale marittima dell’Ucraina, Ugo Poletti con il suo sito racconta da ormai quasi due anni, con tempestività e precisione gli accadimenti del conflitto che insanguina il centro dell’Europa – continua Di Betta – quel sito online è una voce libera e preziosa”.

Nei mesi scorsi The Odessa Journal colpito da attacco hacker

Nei mesi scorsi, il sito diretto da Ugo Poletti – che di “The Odessa Journal” è editore e maggiore azionista – era stato colpito da un attacco hacker che l’aveva mandato offline. In quel frangente, la Federazioni Editori digitali, offrì solidarietà e sostegno alla testata giornalistica.

“Oggi – conclude Di Betta – abbiamo l’occasione di mostrare ancora una volta da che parte stiamo. E come segno tangibile di supporto alla complessa e attività di informazione che Poletti svolge in zone di guerre, il Comitato direttivo della Fed ha stabilito che l’ammissione della testata giornalistica denominata ‘The Odessa Journal’ non sarà soggetta al versamento della quota associativa”.