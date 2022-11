Incidente sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo nella galleria tra Terrasini e Cinisi in direzione di Palermo. Un Tir con un carico molto alto ha toccato il tetto del tunnel e ha fatto cadere dei calcinacci d sull’asfalto.

Il mezzo non si è fermato. Il tratto dell’autostrada è chiuso. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, gli operai dell’Anas e gli agenti della polizia stradale.

Auto in fiamme sulla Palermo Sciacca

Un’auto è andata in fiamme sulla statale Palermo Sciacca nella zona di Giacalone all’altezza del chilometro 13. Il tratto di strada è chiuso per consentire alle squadre di soccorso di intervenire. Non si cono feriti. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale Anas.