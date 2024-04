Nei pressi del Poseidon

Grave incidente ieri sera alla circonvallazione di Carini, lungo la via don Sturzo, nei pressi del Poseidon. Coinvolti un autoarticolato, una Bmw ed una Yaris. Il bilancio è di cinque feriti. I due occupanti della Bmw sono stati trasportati in ospedale dal 118 in codice rosso, gli altri non si sa con quale codice.

Per cause ancora in fase di accertamento un’auto è andata a scontrarsi con un Tir. Il mezzo pesante ha quasi del tutto schiacciato l’automobile.

Ad intervenire i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare tutta la notte per poter liberare la strada dal Tir, un mezzo molto pesante. Oltretutto il Tir ha sfondato il guardrail ed è rimasto in bilico sul ponte. Proprio per questo motivo è stato necessario l’’intervento di un’autogru dei pompieri per riuscire a spostare il veicolo, consentendo così all’alba di poter riaprire alla circolazione il tratto di strada. Ad effettuare i rilievi i carabinieri.

Pessime le strade della zona industriale a Carini

“Il Coordinamento imprenditori area di Carini (Ciac) – commenta il presidente Giuseppe Pezzati – ha più e più volte denunciato la pericolosità della via Luigi Sturzo, arteria principale dell’agglomerato industriale dove hanno sede circa 200 aziende, oltre a diverse abitazioni e a una scuola dell’infanzia, e dove quindi ogni giorno si recano tantissimi lavoratori, residenti e bambini. Siamo stanchi di rischiare le nostre vite ogni volta che andiamo a lavorare e per questo, ancora una volta, ci troviamo a sostenere che la riqualificazione dell’area non può più attendere. Le condizioni delle strade dell’agglomerato sono pessime:, la manutenzione in questi anni è stata assente e le buche abbondano. E’ necessario quindi intervenire il prima possibile. Inoltre il buonsenso alla guida non andrebbe mai disatteso”.

Scontro rocambolesco tra due auto, feriti in ospedale

Pochi giorni fa, incidente rocambolesco in corso Alberto Amedeo, a Palermo. L’episodio si è verificato intorno all’una di notte, nei pressi dell’incrocio fra via Cappuccinelle e via D’Ossuna, ovvero a pochi passi dal mercato delle pulci. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto, ovvero una Bmw Serie 1 e una jeep Suzuki di colore grigio. A andata peggio a quest’ultimo mezzo. Per cause che dovranno essere chiarite l’auto si è ribaltata un paio di volte e ha finito la propria corsa contro un palo della cartellonistica stradale.

Tanta paura per l’accaduto in zona. I testimoni raccontano di aver sentito il colpo secco dello scontro e poi il fracasso dell’auto che si ribaltava. L’auto è rimasta appoggiata sulla fiancata di destra, riportando inevitabili gravi danni. Tanti i cocci di vetro sparsi sulla sede stradale. A prestare i primi soccorsi sono stati gli agenti della polizia di stato e il personale del 118 giunti sul posto. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, letteralmente sballottate durate il ribaltamento della vettura, ma per fortuna in maniera non grave. Sono state trasportate all’ospedale Civico per accertamenti.

A ricostruire la dinamica il personale dell’infortunistica stradale della polizia municipale, presente sul posto per eseguire i primi rilievi. A rimuovere i numerosi detriti presenti sull’asfalto è stato invece lo staff della ditta che si occupa della pulizia stradale, rimasto in attesa di potere eseguire gli interventi di bonifica per alcune ore. In seguito all’incidente, la sede stradale è rimasta ristretta fino a notte fonda, con alcuni disagi alla viabilità di auto e mezzi pubblici.