Ennesimo incidente stradale lungo viale Regione Siciliana, questa volta un uomo è rimasto ferito nel violento schianto di un mezzo pesante finito fuori strada e che si è scontrato contro un muro.

Un uomo rimasto ferito

Un ferito, guardrail abbattuto e traffico in difficoltà è il bilancio di un incidente, l’ennesimo, che si è verificato poco dopo le otto di questa mattina lungo la Circonvallazione palermitana. Un grosso camion, per cause ancora in via di accertamento, è finito fuori strada lungo la bretella dell’autostrada Palermo-Catania che collega la città a Villabate.

La ricostruzione del sinistro

Il grosso tir, che viaggiava verso il capoluogo, ha terminato la sua corsa contro il muro di cinta autostradale. Nessun altro mezzo risulta coinvolto. Il conducente è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, mentre una squadra dei vigili del fuoco è sul posto per spostare il tir che nel frattempo ha mandato il traffico in tilt. Al momento non si conoscono le condizioni dell’uomo ferito.

Il dolore per la vittima dei giorni scorsi

Intanto non si placa il dolore per la vittima dell’incidente avvenuto due giorni fa sempre in Viale Regione Siciliana. Commozione sui social per la morte di Emanuele Grupposo, 50 anni, residente ad Altavilla Milicia, morto nel terrificante schianto nella carreggiata centrale in direzione Catania, all’altezza del Bingo Las Vegas. Un impatto tremendo: l’uomo, che lavorava per una ditta di Castelbuono, è finito mentre alla guida del suo furgone contro un camion della Reset, una delle municipalizzate del Comune, avendo la peggio.

L’uomo morto sul colpo

Grupposo è praticamente morto sul colpo, nonostante i soccorsi del 118. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno estratto il corpo di Grupposo dalle lamiere contorte del suo furgoncino, ma non hanno potuto purtroppo fare altro. La polizia municipale ha chiuso al traffico la carreggiata centrale, obbligando i mezzi a uscire dallo svincolo subito dopo il sottopasso di corso Calatafimi. Il traffico è andato in tilt.