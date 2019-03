Il Distretto Socio Sanitario 42, Comune Capofila Palermo, ha indetto una manifestazione

di interesse per l’iscrizione in un elenco dei soggetti interessati a promuovere tirocini extracurriculari da erogarsi in favore di soggetti socialmente svantaggiati in carico ai servizi di assistenza sociale del territorio.

Il tirocinio sarà attivato sulla base di un progetto di orientamento e formazione, progetto che prevederà azioni di promozione e collaborazione con il mondo imprenditoriale, dei servizi e del volontariato, e che sarà propedeutico all’inclusione lavorativa e sociale delle persone beneficiarie delle misure di inclusione attiva.

L’istanza di partecipazione, corredata di tutta la documentazione necessaria e indirizzata al Comune di Palermo, capofila del D.S.S. 42, deve pervenire all’ente entro e non oltre le 12 del giorno 15 marzo 2019 esclusivamente per posta elettronica certificata.