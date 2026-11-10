Controlli commerciali della Stazione Carabinieri di Palermo Oreto e della Polizia Municipale nella zona di via Oreto. Durante la verifica in una rivendita di biciclette elettriche, i militari e gli agenti hanno denunciato in stato di libertà la titolare, 44 anni, per invasione di terreni o edifici.

Nel corso dell’ispezione all’interno dei locali, le forze dell’ordine hanno individuato un’autofficina abusiva per la riparazione di veicoli elettrici e meccanici. L’impianto era privo delle autorizzazioni previste ed è stato posto sotto sequestro amministrativo.

Alla titolare sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 19.000 euro.