Dal 28 ottobre all'1 novembre alla Polisportiva Calcio Sicilia di via La Loggia

La manifestazione muoverà i primi passi la sera del 28 ottobre

La settima edizione del campionato nazionale si disputerà dal 29 ottobre all’1 novembre

Fischio di inizio alle 10 alla Polisportiva Calcio Sicilia di via La Loggia con il derby tra Palermo e Caltanissetta

Toghe in campo per il VII campionato nazionale Magistrati di calcio ad 8 che si disputeranno a Palermo dal 28 ottobre all’1 novembre. Fischio di inizio, però, alle 10 di venerdì 29 ottobre col derby tra Palermo e Caltanissetta.

Ad ospitare la kermesse sportiva organizzata dall’Associazione Nazionale Magistrati gli impianti della Polisportiva Calcio Sicilia di via La Loggia 14.

I distretti pronti al calcio di inizio

Parteciperanno le squadre dei distretti giudiziari di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Emilia, Marche, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Puglia, Reggio Calabria, Roma, Salerno e Torino.

Programma, venerdì 29 ottobre alle 10 la partita inaugurale

Il palinsesto della manifestazione prevede per giovedì 28 ottobre alle 20.30 il cocktail di benvenuto a villa Zito in via libertà. Per venerdì 29 ottobre alle 10 partita inaugurale del torneo, successivamente, dalle 11 alle 18 incontri fase a gironi. Alle 21 Al Teatro Massimo concerto della Fanfara XII reggimento dei carabinieri con la partecipazione speciale di Ficarra e Picone e de I Sansoni.

Per sabato 30 ottobre

Dalle 10 alle 18 incontri della fase a gironi

Domenica 31 ottobre

Dalle 10 alle 18 playoff e playout

Alle 21 cena di saluto al circolo ricreativo dipendenti della difesa in via della Favorita

Lunedì 1 novembre

Dalle 9 alle 13 finali e premiazioni

Il calendario degli incontri eliminatori

Dal 29 al 30 ottobre si disputeranno i match dei gironi. Le squadre sono state suddivise in tre gironi. Ecco l’elenco delle varie sfide.

Girone A

29 ottobre

Alle 11 Catania-Milano

Alle 12 Torino-Salerno

Alle 15 Catania-Catanzaro

Alle 16 Milano-Salerno

Alle 17 Torino-Catanzaro

30 ottobre

Alle 10 Torino-Milano

Alle 11 Catania-Salerno

Alle 12 Catanzaro-Milano

Alle 16 Catania-Torino

Alle 17 Catanzaro-Salerno

Girone B

29 ottobre

Alle 14 Reggio Calabria-Partenope

Alle 15 Napoli-Puglia

Alle 16 Roma-Partenope

Alle 17 Reggio Calabria-Puglia

Alle 18 Napoli-Roma

30 ottobre

Alle 10 Puglia-Partenope

Alle 11 Reggio Calabria-Roma

Alle 12 Napoli-Partenone

Alle 15 Napoli-Reggio Calabria

Alle 17 Roma-Puglia

Girone C

29 ottobre

Alle 10 Palermo-Caltanissetta

Alle 15 Palermo-MarchEmilia

Alle 16 MarchEmilia-Caltanissetta

Alle 17 Cagliari-Messina

30 ottobre

Alle 10 Palermo-Messina

ALle 11 Cagliari-MarchEmilia

Alle 12 Messina-Caltanissetta

Alle 16 Palermo-Cagliari

Alle 17 MarchEmilia-Messina

Alle 18 Cagliari-Caltanissetta.