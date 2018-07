diverse le iniziative programmate in memoria delle vittime

In occasione del ventiseiesimo anniversario della strage di via D’Amelio, in cui vennero barbaramente uccisi il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta, il Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati si riunirà a Palermo. Diverse le iniziative programmate in memoria delle vittime.

Si comincia il 18 luglio con la riunione del Comitato direttivo centrale (alle 15 al Palazzo di giustizia di Palermo), alle 17 in programma la visita al museo ‘Falcone e Borsellino’ e alle 18 la messa in scena della piec e“Fra le sue mani” di Roberto Greco e Valeria Siragusa.

Il giorno successivo, invece, alle 9.30, tappa al Giardino della Memoria di Ciaculli. Nel pomeriggio, alle 17.30, al Collegio San Pietro a Marsala (Trapani) è in programma una tavola rotonda con due sessioni (“Paolo Borsellino: il coraggio e l’esempio” e “Emanuela Loi e le donne vittime della mafia”), a cui parteciperanno Francesco Minisci, presidente dell’Associazione nazionale magistrati; Luca Palamara, consigliere del Consiglio superiore della magistratura; Gioacchino Natoli, ex presidente della Corte di Appello di Palermo; Alessandra Camassa, presidente del Tribunale di Marsala; Angelo Piraino, consigliere della Corte di Appello di Palermo, e Luana D’Amato, sovrintendente della Polizia di Stato.

Per il 20 luglio, infine, è previsto a Trapani (Chiostro del Museo Pepoli, ore 19) il concerto dei giovani musicisti del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani.

Il programma completo di tutte le iniziative sul sito dell’Associazione Nazionale Magistrati